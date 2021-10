A nova maioria no STF para julgar – e condenar – políticos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 1 out 2021, 10h02 - Publicado em 2 out 2021, 18h08

A condenação de André Moura no STF, por 6 a 4, segundo um ministro, foi um teste para os integrantes da Corte que há tempos não julgavam traficâncias de políticos no plenário do Supremo.

O placar contra o ex-líder do governo de Michel Temer deve se repetir contra outros políticos acusados de desvios, avalia o ministro, sob a condição do anonimato, ao Radar.