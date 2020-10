A missão de Aras: decidir o que fazer com o caso Toffoli

Atualizado em 3 out 2020, 11h05 - Publicado em 3 out 2020, 10h44

Livre da Covid-19, Augusto Aras retornou à PGR na quarta-feira com uma dura missão: decidir o que fazer com o depoimento explosivo de Marcelo Odebrecht dado a procuradores da Lava-Jato sobre o ministro Dias Toffoli, do STF. A PGR colheu o depoimento do empreiteiro, mas até hoje não disse o que fará com o material — nem se pedirá abertura de investigação.