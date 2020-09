A mamata é imortal: genro de Olavo terá cargo em Washington

Braço-direito do assessor internacional do Palácio do Planalto, Filipe Martins, o diplomata Henri Carrières está de malas prontas para mudar de capital – em breve, trocará Brasília por Washington, onde passará a ocupar um posto na embaixada brasileira.

O membro do Itamaraty é genro do guru do bolsonarismo Olavo de Carvalho, e vai para os Estados Unidos em uma missão transitória com previsão para durar um ano. Carrières é casado com Maria Inês de Carvalho, uma das filhas do ideólogo que vive em Richmond, no estado americano da Virgínia, não muito distante da capital federal.

Fontes do Ministério das Relações Exteriores afirmam, porém, que embora tenha prazo de validade, são comuns os casos em que a designação em missão transitória se converte em permanente – evitando, assim, os habituais trâmites que envolvem as remoções na carreira diplomática, com pregões abertos àqueles que estão aptos a fazer as progressões de posto.

No despacho que efetiva a transferência do genro de Olavo, o Itamaraty diz que o diplomata optou por devolver o apartamento funcional que ocupa em Brasília, “fazendo jus ao benefício de ressarcimento por despesas de moradia no exterior, e usufruirá de transporte de bagagem”.