A Lira e Pacheco, empresários revelam preocupação com colapso na saúde

Paulo Skaf realizou nesta segunda mais uma reunião do Conselho Superior Diálogo Pelo Brasil, que reúne CEOs dos 50 maiores grupos empresariais do país. A conversa foi com

Oficialmente, a pauta da conversa virtual, que teve o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além de Davi Alcolumbre, da CCJ do Senado, era a agenda de reformas em tramitação no Congresso.

O risco de colapso nacional na saúde e a lentidão do governo na compra de vacinas, no entanto, monopolizaram as manifestações dos líderes.

O retorno do fechamento das cidades, medida necessária para impedir a ruína total do SUS ante a proliferação de casos de Covid-19 deixou a turma bem preocupada.