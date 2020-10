A Lava-Jato no Paraná vai acelerar até o fim do ano

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 2 out 2020, 20h11 - Publicado em 5 out 2020, 07h29

A Lava-Jato no Paraná vai acelerar nas operações daqui para o fim do ano. O foco permanecerá sobre a Petrobras. A esperança é conseguir manter a operação na mídia para ganhar sobrevida em janeiro, quando termina o prazo dado por Augusto Aras para encerrar os trabalhos da maior operação de combate à corrupção da história. As sentenças de Luiz Antonio Bonat também se tornarão mais frequentes.