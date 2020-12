O GSI, comandado pelo general Augusto Heleno, volta e meia entra em contato com a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto para se queixar da EBC, sobretudo quando há uma equipe da TV do governo cobrindo pautas que não são do agrado dos militares responsáveis pelo serviço de inteligência.

Recentemente, eles ligaram para reclamar da presença dos jornalistas da estatal na porta de um evento que estava na agenda de Jair Bolsonaro.