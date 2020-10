A frustrante incursão de Maia na reunião dos Brics

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A participação de Rodrigo Maia no Fórum Parlamentar dos Brics (grupo que reúne Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul) estava confirmada na agenda oficial do presidente da Câmara, mas acabou não rolando.

Ao abrir os trabalhos do encontro, o russo Vyacheslav Volodin, presidente da Duma — o equivalente a Câmara dos Deputados na Rússia –, acompanhado dos representantes de outros países, aguardava o surgimento de Maia na tela da videoconferência.

Essa espera, transmitida ao vivo, durou entre 4 a 5 minutos. Volodin chamava por Maia e chegou, a certo momento, desligar o microfone. “Não está claro porque os brasileiros não estão aqui. Infelizmente, a tecnologia nem sempre é eficiente”, comentou Volodin.

“Estou vendo que tem alguém do Brasil aqui. Mas não é o Rodrigo Maia”, falou em seguida. Não era mesmo. Era o senador Marcos do Val (Podemos-ES), vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado.

A reunião, então, começou sem Maia. Nesse espaço, a assessoria do presidente da Câmara informou que houve problemas com a conexão e, por isso, o presidente não conseguiu entrar a tempo na reunião dos Brics. E avisou que um vídeo com seu pronunciamento seria enviado e transmitido na reunião.

Volodin, então, fez novo anúncio de Maia, agora de seu vídeo. O russo informou que Maia foi diagnosticado com a Covid-19 — ele já está curado — e que não poderia estar na videoconferência e gravou um vídeo. E repetiu.

“Ele está localizado em um lugar onde a conexão de satélite não é muito boa, mas podemos ver sua apresentação e esperamos que ele expresse sua opinião nesta mensagem em vídeo”.

Mas, infelizmente, de novo, não aconteceu. O vídeo apareceu, mas não tinha áudio. Maia surgia lendo seu discurso no evento, mas não era ouvido. Volodin teve que encerrar as tentativas: “Isso acontece com a tecnologia. Ainda é melhor viajar e se encontrar pessoalmente”.

O russo então cortou o vídeo e passou a palavra para o senador brasileiro, que falou se problemas. Abaixo, o curto momento da exibição do vídeo de Maia na reunião dos Brics. Sem áudio, foi interrompido.