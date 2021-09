A felicidade de João Doria com o apoio de Alfredo Setubal

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

João Doria amanheceu feliz da vida nesta terça com a entrevista publicada pelo Globo em que o presidente da Itaúsa, Alfredo Setubal, rasga elogios ao governo dele em São Paulo.

Questionado se preferiria Eduardo Leite a Doria na corrida presidencial, Setubal foi direto. “Não. Pessoalmente, prefiro o Doria. Ele tem se mostrado um grande gestor público, tem feito um governo excepcional, embora as pesquisas não deem a ele esse mérito. São Paulo vai crescer 8% este ano. No ano passado, o PIB do estado ficou estável”, disse Setubal.

Doria comemora a “opinião qualificada” de Setubal. “Fiquei muito feliz (com a entrevista). Opinião qualificada e importante sendo ele quem é pela posição que ocupa”, diz.

Sobre Leite, disse Setubal: “Eu não tenho todas as condições de julgar o Leite. É jovem, parece que faz um bom governo no Rio Grande do Sul, conseguiu fazer coisas que a Constituição Gaúcha proibia, privatizações. Mas moro em São Paulo e vejo o que acontece aqui”.