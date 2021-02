A dobradinha Luiz Fux e Hamilton Mourão pelo meio ambiente

Nesta terça-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, fazem uma dobradinha…em prol do meio ambiente.

O Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário, do CNJ, se reúne para avaliar propostas de ações apresentadas pelos integrantes para serem executadas neste ano.

Na abertura da reunião, Mourão apresentará o Conselho Nacional da Amazônia Legal, que atua como colaborador no Observatório.

Duas propostas serão apresentadas por representantes da sociedade civil que compõem o grupo. O Observatório do Meio Ambiente é composto por 11 conselheiros do CNJ, seis representantes da sociedade civil com atuação em defesa do meio ambiente e uma organização multilateral.