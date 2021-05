A conversa de Felipe Santa Cruz com o PSB

Presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira foi ao Rio na semana passada, como mostrou o Radar, para mais uma rodada de conversas com o deputado do PSOL Marcelo Freixo, o nome de Lula para liderar a frente ampla que disputará o governo do Rio de Janeiro em 2022.

Nessa passagem pelo Rio, Siqueira aproveitou para fazer outro importante contato. O cacique do PSB se encontrou com Felipe Santa Cruz, o presidente nacional da OAB que busca um partido para entrar na política no próximo ano.

Foi a primeira conversa de Siqueira com Santa Cruz. O chefe da OAB impressionou o cacique socialista.