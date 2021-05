Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No giro que deu em Brasília, Eduardo Leite surpreendeu interlocutores pela forma aberta como atacou João Doria.

Nas prévias do PSDB, Leite diz que só perde para Doria em São Paulo. O resto do país está com ele. A conferir.