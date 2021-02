A batalha de Maria do Céu para provar união estável com João Gilberto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Maria do Céu Harris, a moçambicana que pede na Justiça o reconhecimento da união estável com João Gilberto, morto em 2019, finalmente teve acesso ao processo de interdição do cantor.

Céu diz que a ação, já arquivada, guarda “confissões” de João e dos filhos dele que provariam a relação, inclusive um antigo testamento do músico. O caso tramita na Vara de Família do Rio de Janeiro.

Caso a união estável seja reconhecida, a moçambicana poderá ser incluída no processo de espólio do pai da bossa nova.