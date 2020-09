Partido, partido, advogados à parte — a defesa de Wilson Witzel no STJ

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ministros do STJ, que julgaram esta semana o afastamento de Wilson Witzel por 180 dias, ficaram impressionados com o calibre da banca que defende o governador. A dúvida sobre quem paga a conta pintou entre os magistrados.

É que uma das advogados que representa o ex-juiz é a mesma que advoga para o seu partido, o PSC.

Em nota, o partido do pastor Everaldo diz que “não paga nenhum dos advogados da defesa pessoal do governador afastado” do Rio de Janeiro.