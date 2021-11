A atriz que está sendo cobrada por condomínio atrasado no Leblon

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A atriz Cláudia Abreu está sendo cobrada na Justiça do Rio a quantia de 4.649 reais referentes a cotas de condomínio em atraso de um apartamento no Leblon, na zona sul do Rio.

O processo movido pelo condomínio do prédio requer o pagamento das taxas entre dezembro de 2018 e junho de 2019 e corre na 9ª Vara Cível da Capital. Procurado pelo Radar, o advogado da atriz, Fernando de Almeida, pagará a dívida assim que for notificada.