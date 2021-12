A aposta de aliados de Moro sobre o pacto de não-agressão com Doria

O pacto de não-agressão proposto por João Doria a Sergio Moro, há quase duas semanas, foi aceito pelo presidenciável do Podemos, mas integrantes do partido do ex-juiz da Lava Jato já apostam que o tucano será o primeiro a descumpri-lo.

Atrás de Moro nas pesquisas eleitorais — chegando a estar empatado com o deputado federal André Janones (Avante) no mais recente levantamento do Ipec, com 2% das intenções de voto — , o governador de São Paulo trabalha inicialmente para superar os adversários da chamada “terceira via”.