A aliados, Lula diz se preparar para ‘guerra’ eleitoral com Bolsonaro

Com quem conversou nesta semana, Lula deixou claro sua avaliação sobre o que será a próxima campanha eleitoral: uma guerra.

Na avaliação do petista, a campanha vai se radicalizar de tal forma, que a corrida pelo Planalto ficará mesmo entre petistas e bolsonaristas.

Sobrará pouco espaço para uma terceira via, na visão do petista, porque Bolsonaro levará o processo nos moldes do que fez Donald Trump nos Estados Unidos.

A quem duvida dessa radicalização de Bolsonaro prevista por Lula nas eleições, um graduado auxiliar do petista responde com uma pergunta: “Você imagina Jair Bolsonaro no alto da rampa do Planalto passando a faixa ao Lula?