A ajuda de Alckmin a Eduardo Leite nas prévias do PSDB

Aliados de Geraldo Alckmin que aguardam sua anunciada desfiliação do PSDB dizem que o tucano decidiu segurar a saída para atuar em São Paulo em favor de Eduardo Leite nas prévias tucanas.

Não é segredo que Alckmin não tem um passado tranquilo na relação com João Doria, adversário do gaúcho. Como as prévias começam para valer nesta semana, com o registro das candidaturas, Alckmin, segundo aliados, acredita que pode conquistar votos para o governador gaúcho no coração da base de Doria.