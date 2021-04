A agenda de integrantes do PCdoB no Palácio do Planalto

A agenda do vice-presidente Hamilton Mourão traz na tarde desta segunda-feira um compromisso inusitado para os padrões do governo de Jair Bolsonaro.

O vice recebe nesta tarde os deputados federais Renildo Calheiros e Perpétua Almeida, líder e vice-líder do PCdoB na Câmara. Quem também participa da audiência é Luciana Santos, vice-governadora de Pernambuco, também do Partido Comunista do Brasil.

Em março do ano passado, Mourão provocou a ira dos filhos do presidente ao se reunir com o governador do Maranhão, Flávio Dino, para uma conversa em solo maranhense.