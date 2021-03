Venda da Braskem começa a sair do papel

Depois de valorizar 60% no ano na bolsa, chegou a hora de botar a venda da Braskem na rua. A Odebrecht tem até o fim do ano para se desfazer do ativo, de acordo com seu plano de recuperação judicial, e estava esperando o melhor momento para reiniciar o processo. Segundo fontes próximas ao negócio, este momento chegou e a venda vai começar a esquentar nestes meses de abril e maio quando os coordenadores começarão a fazer road shows para buscar possíveis compradores. A Braskem tem um valor de mercado de quase 30 bilhões de reais e a Odebrecht divide o controle da empresa com a Petrobras. A estatal não tem obrigação de vender sua parte, mas já demonstrou interesse em sair do ativo.

A venda da petroquímica chegou a ser negociada, há dois anos, mas não foi para frente. Em 2020, com o desastre geológico em Maceió e a briga com o governo mexicano, o processo de venda foi paralisado. Com os dois assuntos equalizados, as ações da Braskem subindo e o dólar deixando a empresa barata para investidores estrangeiros, o momento ficou propício. Como vender ativos com prazo definido pode acabar forçando negociações menos favoráveis, os bancos credores da Odebrecht até concordaram em estender o prazo para fechamento do negócio para além de 2021 desde que pelo menos haja negociações firmes na mesa até o fim do ano.

