Buffett usa caos climático do Texas para tentar fechar negócio bilionário

O estado do Texas nos Estados Unidos passou por uma situação surreal, em fevereiro, quando enfrentou uma forte onda de frio. Nevou por cerca de duas semanas, no estado, deixando as pessoas sem energia elétrica, sem calefação, muitas queimando móveis para se aquecer. Foi o caos e muitas pessoas morreram por conta do frio. Um executivo de uma empresa que opera no Texas disse ao Radar Econômico que para o brasileiro ter uma dimensão do que foi o caos por lá é só pensar na mesma neve caindo por 15 dias na Bahia. Sem exageros. Com esse cenário de fim de mundo, o que fez Warren Buffett? Bateu na porta dos legisladores do Texas para oferecer um plano de investir 8,3 bilhões de dólares para construir usinas de energia que funcionariam durante emergências.

A Berkshire Hathaway, a empresa de Buffett, disse que pode construir 10 grandes usinas termelétricas movidas a gás natural até 2023 e elas só operariam em momentos de extrema necessidade para não competir com o mercado que vende a energia livremente. E, claro, não é uma caridade que a empresa de Buffet está propondo. A ideia é que as usinas tenham uma taxa de retorno de 9,3%, o mesmo percentual que as empresas elétricas regulamentadas têm no estado, segundo o jornal The Wall Street Journal. Em contrapartida, ele montaria um fundo de 4 bilhões de dólares que poderia ser acionado se suas usinas não cumprirem a missão de socorrer nas emergências.