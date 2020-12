Sem limite a admiração de Eduardo Bolsonaro pelos americanos

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) jamais escondeu sua admiração pelos Estados Unidos onde, quando mais jovem, foi empregado de uma empresa que vendia hambúrguer.

Uma vez que seu pai se elegeu presidente, ambicionou ser indicado para o cargo de embaixador do Brasil em Washington. Julgava-se amigo do presidente Donald Trump e de sua família.

Não deu. Mas isso não o fez desistir de trabalhar para estreitar ainda mais as relações comerciais entre os dois países – e agora seu esforço começou a dar resultados.

A empresa norte-americana SIG Sauer recebeu autorização do Exército para fabricar suas pistolas em versão nacional na Imbel, estatal de armas ligada à Força. Mérito de Eduardo.

Dá conta disso o decreto do comandante do Exército, general Edson Pujol, publicado ontem no Diário Oficial da União. Acaba assim o virtual monopólio da empresa brasileira CBC-Taurus.

Eduardo e seu irmão Flávio, senador, fazem lobby pela legalização de jogos de azar no Brasil. Já visitaram cassinos em Las Vegas na companhia de Gilson Machado, atual ministro do Turismo.