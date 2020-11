O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Racismo é assunto que não deve ser discutido, segundo Bolsonaro Ele nada aprendeu e nada esqueceu Por Ricardo Noblat Atualizado em 24 nov 2020, 04h27 - Publicado em 24 nov 2020, 09h00

A entrevista abaixo foi concedida pelo então deputado federal Jair Bolsonaro em 2017. O trecho que segue manteve-se inédito até ontem quando o jornal O Estado de São Paulo o descobriu e revelou. Trata de racismo no Brasil e do constrangimento sofrido por muitos negros quando vão a shoppings e supermercados.

Na semana passada, quando João Alberto, 40 anos de idade, negro, foi espancado até à morte no Carrefour da Zona Norte de Porto Alegre, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que não há racismo no Brasil. E Bolsonaro, que costuma discordar de Mourão, concordou com ele.

“Esse assunto não deve ser discutido”, recomenda o presidente.