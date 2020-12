O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Este blog propôs no Twitter: 2020 foi o ano do coronavírus e, a propósito dele, ninguém mais do que o presidente Jair Bolsonaro fez comentários de grande repercussão. Escolha a frase do ano entre as quatro que seguem abaixo.

3.681 leitores votaram assim:

Não passa de gripezinha – 27,1%

Direita toma cloroquina – 7,3%

E daí? Não sou coveiro – 43,3%

País de maricas – 22,2%