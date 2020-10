O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nada de usar o cargo para proteger os filhos Enquete Por Ricardo Noblat - Atualizado em 29 out 2020, 00h22 - Publicado em 29 out 2020, 10h00

Taokey que um presidente da República se valha dos poderes do seu cargo para livrar os filhos de problemas com a Justiça? – perguntou este blog no Twitter.

Respostas de 1.621 leitores:

Taokey – 8,1%

Não taokey – 87,7%

Tô nem aí – 4,3%