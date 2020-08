O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Mudanças pragmáticas (por André Gustavo Stumpf) Bolsonaro no estilo mineiro Por André Gustavo Stumpf - Atualizado em 21 ago 2020, 01h00 - Publicado em 21 ago 2020, 11h00

Um súbito estilo mineiro de governar, modificou profundamente a política brasileira. O presidente abandonou o confronto e passou a apostar na conciliação. Não mais arranja brigas, agora coleciona aliados.

Deixa Brasília para seus ministros e se diverte viajando aos estados para inaugurar obras – mesmo que não estejam terminadas – e anda no meio do povo, distribui abraços, tapinhas nas costas e faz alguns rápidos discursos.

Ao lado do auxílio emergencial que foi comemorado pela população especialmente nos estados do Nordeste, o esforço ofereceu resultado imediato: seus índices de aprovação aumentaram e a rejeição se reduziu.

Bolsonaro caminhou na beira do abismo. Cometeu todas as imprudências possíveis, algumas que poderiam provocar o início de processo de impeachment. Os militares de seu gabinete conseguiram o que tentaram desde o início da atual administração colocar o presidente dentro de uma linha de atuação razoavelmente civilizada.

Continua após a publicidade

Um interessante indício foi a criação do Conselho da Amazônia e a entrega do seu comando ao vice-presidente General Hamilton Mourão. O ministro Ricardo Salles não foi demitido, mas está saindo de cena. A intenção é pacificar a área do meio ambiente.

O próprio Mourão, aliás, assumiu informalmente as relações com o governo da China, apoiado por seus colegas de farda com objetivo de empurrar o chanceler para sua irrelevância merecida. É necessário retomar o diálogo em alto nível com os governos europeus e com a mídia internacional por razões pragmáticas.

As exportações brasileiras estão sob risco e os governos da Europa relutam em assinar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Os países do Velho Continente temem o poder do setor agropecuário brasileiro. Será necessário negociar muito para alcançar os resultados pretendidos.

Há outro lado nesta mudança. Donald Trump está em situação difícil na eleição norte-americana que será realizada no próximo mês de novembro. Ele, mestre em notícias falsas e mentiras absurdas, já cogitou de adiar o pleito e agora ataca a candidata a vice-presidente, Kamala Harris, porque seus pais não são norte-americanos. Mas ela é nascida na California em 1964.

Continua após a publicidade

Eventual vitória de Joe Biden, democrata, tende a tornar as relações do Brasil com os Estados Unidos mais tensas. Bolsonaro não é bem visto pelo grupo que está perto de assumir o poder em Washington. Negociar será preciso.

O país entrou oficialmente em recessão nesta semana, quando foi anunciada a sequência de dois trimestres de resultados negativos na economia. No segundo trimestre deste dramático 2020 a economia recuou quase 11%. A queda espetacular foi provocada pelos desacertos originados pela covid-19.

O Brasil é o segundo país do mundo em número de mortes. Ao redor de 110 mil. E não há previsão segura para o fim do pesadelo. O governo despejou na economia dinheiro que não tinha. Recorreu a empréstimos e se endividou no nível próximo a 100% do Produto Nacional Bruto.

Tudo tem limite. Em tempos normais, estaríamos no momento de cortar despesas para tentar refazer o cofre. Porém, o presidente gostou do aumento de sua popularidade. Ele tem os olhos postos na eleição geral de 2022. Quer concorrer e tem chances de vencer. O problema é que se o país retornar à economia criativa dos tempos de Dilma Rousseff os resultados serão os mesmos. É filme já visto.

Continua após a publicidade

Eventual reeleição de Bolsonaro terá custo semelhante ao da sucessora de Lula. Por esta razão, ele procurou meios e modos de se defender no Congresso. O mais recente foi designar o deputado Ricardo Barros (PP-PR), que serviu aos governos de FHC, Lula, Dilma e Temer, para líder do governo na Câmara dos Deputados. Às favas os escrúpulos de consciência.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

André Gustavo Stumpf escreve no Capital Político. Formado em Direito pela Universidade de Brasília (UnB), onde lecionou Jornalismo por uma década. Foi repórter e chefe da sucursal de Brasília da Veja, nos anos setenta. Participou do grupo que criou a Isto É, da qual foi chefe da sucursal de Brasília. Trabalhou nos dois jornais de Brasília, foi diretor da TV Brasília e diretor de Jornalismo do Diário de Pernambuco, no Recife. Durante a Constituinte de 88, foi coordenador de política do Jornal do Brasil. Em 1984, em Washington, Estados Unidos, obteve o título de Master em Políticas Públicas (Master of International Public Policy) com especialização política na América Latina, da School of Advanced International Studies (SAIS). Atualmente escreve no Correio Braziliense. Email – andregustavo10@terra.com.br