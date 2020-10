Por Coluna Siga



Frase do dia Sara Winter Por Ricardo Noblat - Atualizado em 5 out 2020, 03h02 - Publicado em 5 out 2020, 07h00

“Que inveja eu tenho do Toffoli. Ele pelo menos ganhou um abraço do Bolsonaro. […] Não reconheço Bolsonaro. Não sei mais quem ele é. O homem que eu decidi entregar meu destino e vida para proteger um legado conservador.” (Sara Winter, militante da extrema direita)