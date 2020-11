O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Frase do dia Bruno Covas Por Ricardo Noblat Atualizado em 16 nov 2020, 04h27 - Publicado em 16 nov 2020, 07h00

“A esperança venceu o radicalismo no primeiro turno e vai vencer no segundo turno. Nosso lado é o lado da tolerância, mas também é o lado do respeito à lei e à ordem”. (Bruno Covas, do PSDB, que enfrentará Guilherme Boulos, do PSOL, na batalha final pela prefeitura de São Paulo)