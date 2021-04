O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Este blog perguntou no Twitter: O que deveria acontecer com um presidente da República que pressiona um senador a esvaziar uma CPI e a abrir processos contra ministros da mais alta Corte de Justiça do país?

Respostas de 3.060 leitores:

Impeachment nele – 90,1%

Nada, é do jogo – 9,9%