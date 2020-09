O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Covid-19: A ideia de jerico de Crivella para esvaziar as praias do Rio Maracanã contra o banho de mar Por Ricardo Noblat - Atualizado em 19 set 2020, 05h53 - Publicado em 19 set 2020, 09h00

Preocupado com o aumento súbito do número de infectados no Rio pelo Covid-19, o prefeito Maurício Crivella acha que descobriu um modo de esvaziar as praias: encher o Maracanã de torcedores.

Foi o que ele anunciou, depois de culpar os cariocas pelo que poderá marcar o início de um novo surto da doença, ora em baixa no país. Crivella muda de direção como uma biruta de aeroporto.

Sem saber o que fazer, sem meios ou vontade de fiscalizar o cumprimento de suas ordens, permitiu a volta às praias antes do tempo. Banho de mar? Okey. Ficar na areia? Não. Foi um fiasco!

Com a reabertura ao público do Maracanã e de outros estádios, Crivella acredita que menos gente irá às praias. Palavras do prefeito, candidato à reeleição e à caça de votos:

– Hoje, talvez o maior problema do Rio seja as grandes aglomerações nas praias das pessoas sem máscara. Se os jogos puderem ser às 11h seria ótimo para nós.

A primeira partida com torcida está marcada para o dia 4 de outubro – Flamengo x Athletico Paranaense. Vai dar Maracanã sem máscara e vai dar praia sem máscara.