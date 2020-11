Boulos, você tem um problema!

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com um entusiasmo desmedido, o PT anunciou seu apoio à candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) à prefeitura de São Paulo. Se tivesse ficado só nisso, menos mal para o candidato. Mas, não. O PT quer ter um papel relevante em sua campanha no segundo turno. E Lula se oferece para participar ativamente dela, se for o caso.

Por mais respeito e até certa devoção que Boulos tenha por Lula, para ele o melhor seria que o PT o apoiasse com calculada discrição. A companhia ostensiva do partido poderá lhe fazer muito mal. É o que o próprio Boulos e seus conselheiros estão cansados de saber. É também o que sugerem pesquisas de intenção de voto.

Derrotar Bruno Covas (PSDB) já será uma parada indigesta. Ele é franco favorito para se reeleger. Imagine tentar vencê-lo com o PT e Lula a tiracolo. Uma tarefa quase impossível. Lula deveria ir cuidar de candidatos do seu partido que saltaram do primeiro para o segundo turno, e dar a Boulos apenas o que ele lhe pedir.