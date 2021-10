Um dia com três bombas contra Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro sofre nesta terça-feira, 26, uma das situações mais difíceis do seu mandato. O capitão está suspenso de duas redes sociais, Youtube e Facebook, enquanto sofrerá praticamente dois julgamentos: um da CPI da Covid-19 e um no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Fato é que Bolsonaro ficará acuado o dia inteiro. Enquanto a CPI da Covid-19, por um lado, aprovará, em votação, o relatório no qual o presidente é acusado de vários crimes, incluindo este último de divulgação da fake news sobre vacina e o vírus HIV, Bolsonaro sofrerá também na esfera eleitoral.

Nesta terça-feira, 26, será a apresentado o relatório no TSE sobre os disparos em massa na campanha de 2018, em que o ministro Luis Felipe Salomão, corregedor da corte, deve dizer claramente que houve, sim, indícios de ilegalidades na campanha.

Ninguém espera, neste momento, que ele proponha a cassação da chapa, mas será um bombardeio de críticas a Bolsonaro e ao comportamento de seu staff na campanha de 2018 – um marco pensando no ano que vem.

Isso, fora a questão da vergonha de um presidente da República estar suspenso de redes sociais por divulgar essa última notícia falsa sobre a vacina. Já há um movimento para que Bolsonaro seja banido para sempre do Facebook e do Youtube. Não é impossível. Há precedente, como aconteceu com o presidente Donald Trump, no exercício do mandato.

O dia difícil de Bolsonaro – seja no judiciário, no legislativo e até com essas empresas privadas do vale do silício – ainda incluiu o pedido do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que a Procurador-Geral da República se pronuncie sobre a última fake news vergonhosa do presidente. É um dia que Bolsonaro tentará esquecer.

PS – Esse texto não acabou, leitores: a prévia da inflação ficou em 1,20% em outubro, o pior desde 1995, e atinge 10,34% em 12 meses. A informação foi divulgada há pouco. Mais uma notícia ruim para governo.