Presidente do ICMBio é exonerado e se diz “indignado”

O presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), coronel Homero Cerqueira, foi exonerado nesta sexta-feira, 21, pelo governo Jair Bolsonaro. Segundo informado à coluna por servidores do órgão, o aumento das queimadas na região do Pantanal e as diferenças de pensamentos entre ele e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre a crise naquele bioma foram os motivos da demissão.

Na mensagem interna enviada pelo coronel aos funcionários, à qual a coluna teve acesso, Homero Cerqueira afirma que recebeu a informação de sua demissão com “indignação e espanto”. Ele ainda destacou que não pediu para ocupar a presidência do Instituto Chico Mendes.

“É com espanto e indignação que fui informado de minha exoneração do cargo de presidente do ICMbio. Deixo aqui a minha mensagem verdadeira. Nunca pedi para ocupar este cargo e aceitei ao convite como um desafio, não pedi para sair. Fui surpreendido”, disse.

O coronel enfatizou que deu o melhor de si para cumprir “esta missão” e finalizou agradecendo a toda equipe do órgão. Cerqueira estava à frente do ICMBio desde abril do ano passado e assumiu o instituto no lugar de Adalberto Edberhard.

É ex-comandante da Polícia Militar Ambiental de São Paulo e foi responsável por nomear militares nos comandos regionais do órgão – motivo de indignação entre os servidores, já que muitos militares não têm perfil técnico para lidar com o tema do meio ambiente.