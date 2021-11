O jogo de cena de Ciro Gomes

O pré-candidato à presidência, Ciro Gomes, suspendeu a sua candidatura ao testemunhar boa parte da bancada do PDT votar pela aprovação da PEC dos Precatórios, espécie de bóia de salvação do governo Jair Bolsonaro.

A decisão é corajosa e coloca sim uma pressão na bancada do partido esquerdista para a votação em segundo turno da proposta na câmara dos deputados.

Como mostrou Veja, dos 24 deputados do PDT, 15 votaram a favor da proposta do governo Bolsonaro, 6 contra e três não compareceram à sessão. O texto-base da PEC foi aprovado com 312 votos a favor, apenas quatro a mais do que o mínimo necessário.

Ou seja, o PDT foi fundamental para a aprovação da proposta bolsonarista, já que o partido de Ciro foi o único de oposição a orientar pela aprovação da proposta.

Ocorre que a orientação tornou-se pública nesta quarta-feira, 3. Político hábil que é, Ciro poderia ter feito um movimento mais rápido para evitar a aprovação do texto em primeiro turno.

A PEC dos Precatórios foi a forma encontrada pela equipe econômica do governo Bolsonaro para conseguir pagar o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família.

Não era segredo em Brasília, na manhã de ontem, que o governo teria dificuldades para aprovar o texto após o feriado, como dito pela coluna. Assim como se sabia à tarde que os parlamentares pedetistas tinham aderido à causa bolsonarista.

Ciro faz um jogo de cena para chamar a atenção para si. Foi uma boa jogada. Mas a bancada vai abandonar a ideia do auxílio Brasil bolsonarista? Se não, Ciro suspenderá a campanha em definitivo, agora com João Santana no comando, pelo bem do Brasil?

É preciso aguardar para ver se é só um jogo de cena ou se Ciro será fiel às suas ideias tão propagadas nas redes sociais para o país.