O fio de Arthur Lira aumenta a dúvida sobre impeachment

Quem lê o twitter do presidente da Câmara dos Deputados vai achar que ele enfim aceitou abrir a gaveta e analisar os pedidos de impeachment. “Não há temas que não possam ser discutidos na Câmara”. “Acabamos com a vontade de um só”. “Acabou a época dos projetos esquecidos nas gavetas”. Esses são trechos das postagens sequenciais dele no fio que escreveu nesta segunda-feira, 19.

Lira poderia dizer tudo isso sobre os 126 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, que ele tem o poder de avaliar, dar seguimento ou arquivar. Mas ficam lá esquecidos na gaveta, pela vontade de um só porque ele acha que o tema não pode ser discutido agora.

Lira usou os argumentos certos e se enrolou neles porque obviamente esse fio do Twitter serve mesmo ao que está na ordem do dia em discussão no país. Mas o tal assunto que ele desejava discutir é o semipresidencialismo. Esse projeto não está esquecido no fundo da gaveta, ao contrario do que ele diz. É pior. O projeto do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) sequer tem as assinaturas necessárias para ir adiante e está sendo usada por Lira como manobra para desviar a atenção do assunto mais importante, que são os pedidos de afastamento do presidente.

“Como presidente da Câmara estimulo o debate”. Diz ele. Na verdade ele está empurrando um tema para o debate que é uma não questão enquanto não resolve coisa alguma da nossa vida nesse momento. Até porque ele quer que isso seja implementado para 2026. O Brasil tem problemas imediatos.