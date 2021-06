Nova pesquisa é devastadora para Bolsonaro

Uma pesquisa divulgada nesta quinta, 24, é devastadora para o governo de Jair Bolsonaro. Com planos de tentar uma reeleição enquanto enfrenta as bombas que estão sendo jogadas pela CPI da Covid, o presidente precisa encarar a difícil realidade: a reprovação ao seu governo cresce de forma rápida enquanto a aprovação cai na mesma velocidade.

Pesquisa do IPEC (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) que ouviu 2.002 pessoas em 141 municípios aponta que 50% dos entrevistados avalia o governo como ruim ou péssimo, 26% consideram a gestão regular e apenas 23% acreditam que o governo é ótimo ou bom.

Fazendo uma comparação com a pesquisa anterior, realizada em fevereiro deste ano, é possível ver que o crescimento dos que acham o governo ruim veio da porcentagem que julgava a gestão como regular há 4 meses. Em fevereiro, 39% dos entrevistados classificava a gestão como ruim, enquanto 31% consideravam o governo regular e 28% acreditavam ser ótimo ou bom.

Bolsonaro já superou marcas que, se mantidas, podem afetar seu apoio no Congresso e uma chance de reeleição. O presidente perdeu a confiança de dois terços dos entrevistas e tem uma desaprovação alta, combinação que pode atrapalhar seus planos para o ano que vem.

O Instituto Ipec foi criado por ex-funcionários do Ibope e usa a mesma metodologia em suas pesquisas. Entre os integrantes do novo instituto está Márcia Cavallari Nunes, que foi CEO do Ibope Inteligência por mais de 10 anos.