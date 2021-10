21 out 2021, 08h52

”Para que nunca se esqueça neste país dos inocentes que pagaram com a vida pelo comportamento do governo federal na condução da pandemia. Nós nunca esqueceremos. Essa CPI, presidente Omar Aziz, é histórica, exemplar. A História não perdoa os omissos e condenará os covardes” (Renan Calheiros, relator da CPI da Covid-19, lendo o relatório final da comissão, que imputa crimes ao presidente Jair Bolsonaro e integrantes do seu governo)