“Atores, especificamente o presidente, podem ter ultrapassado os limites em palavras, mas não em ações. Mas a coisa é: e os atos? O presidente nunca mandou prender ninguém, nunca transgrediu nada no campo fiscal. O presidente está tentando muito, o máximo que ele pode, para ficar dentro das quatro linhas” (Paulo Guedes, ministro da Economia, tentando justificar para investidores estrangeiros as falas agressivas do presidente Jair Bolsonaro)