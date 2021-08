Frase do dia

“Creiam, isso pode acontecer no seu estado. Aqui, nós temos a inteligência da Polícia Civil que indica claramente o crescimento desses movimentos autoritários para criar limitações e restrições, com emparedamento de governadores e prefeitos que defendem a democracia” (João Doria, governador de São Paulo, falando sobre a politização das PMs a colegas governadores no mesmo dia em que demitiu um comandante que usou as redes sociais para convocar pessoas para manifestações bolsonaristas)