Bolsonaro e Felipe Neto na lista TIME dos 100 mais influentes do mundo

A tradicional lista das 100 pessoas mais influentes do mundo, organizada pela revista americana TIME, tem dois brasileiros em 2020: o presidente Jair Bolsonaro e o Youtuber Felipe Neto. Enquanto o presidente é fortemente criticado, descrito como detentor de “ceticismo teimoso”, o Youtuber é elogiado e definido como o “influenciador digital mais importante do Brasil, possivelmente do mundo”.

“Um presidente cujo ceticismo teimoso sobre a pandemia e indiferença à espoliação ambiental elevou todos esses [dois] números. No entanto, o número que realmente importa é 37 – a porcentagem da sociedade brasileira que aprovou Jair Bolsonaro em uma pesquisa no final de agosto”, afirma Dan Stewart, editor de internacional da revista.

“O domínio online de Neto não é novo. Uma década atrás, da humilde casa de sua família no Rio de Janeiro, ele começou a criar conteúdo para o YouTube e rapidamente encontrou fama, um público jovem enorme e leal e patrocínios lucrativos. […] Quando Felipe Neto fala, milhões ouvem. E sua voz agora justa e politizada ressoa poderosamente em um país cuja democracia está em perigo”, diz David Miranda, deputado do PSOL, convidado pela revista para escrever sobre o Youtuber.

Em 2019, Bolsonaro também foi eleito uma das 100 personalidades mais influentes do mundo pela TIME. Na ocasião, o presidente foi retratado como uma “personagem complexo”, defensor de um pensamento “ultraconservador homofóbico”, mas relacionado à “melhor chance em uma geração de promulgar reformas econômicas para conter o déficit crescente”.