Augusto Aras contra-ataca

O procurador-geral da República, Augusto Aras, escolheu Antônio Edílio para uma vaga no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e comunicará sua decisão ao Senado nesta terça-feira, 29.

Oriundo da 5ª Região, o procurador Antônio Edílio foi escolhido para o posto porque já galgou todos os cargos importantes dentro do Ministério Público Federal. Ele é visto como alguém mais institucional do que corporativista – ou seja mais preocupado com a instituição MPF do que com o “jogar para a plateia”.

Antônio Edílio não era o primeiro da lista tríplice, e sim o procurador Robalinho Cavalcanti. A escolha revela mais uma vitória do grupo de Augusto Aras, que não tem uma visão corporativista da PGR.

Recentemente, o grupo que faz oposição ao atual procurador-geral venceu eleição interna realizada para duas cadeiras do conselho superior do Ministério Público Federal, órgão máximo de deliberação de assuntos da Procuradoria-Geral da República e do MPF.