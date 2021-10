Arquivo Nacional responde, não esclarece e é impreciso

Atualizado em 10 out 2021, 12h26 - Publicado em 10 out 2021, 12h03

Após a denúncia feita por esta coluna de que o Arquivo Nacional atrasa a publicação de obras sobre a ditadura militar premiadas no projeto Memórias Reveladas para esconder fatos daquele período, o órgão emitiu nota pública respondendo sobre o caso.

O Arquivo Nacional afirma que não houve contato prévio deste jornalista para esclarecer a notícia, mas as tentativas de contato telefônico feitos pela coluna não foram respondidas.

Segundo a nota, a Coordenação de Pesquisa, Educação e Difusão do Acervo do Arquivo Nacional ofertou a possibilidade de lançamento das obras de Lucas Pedretti, Marco Marques Pestana e Pedro Ivo Teixeirense de forma digital. A proposta não teria sido aceita pelos escritores, segundo o órgão.

Os três autores procuraram a coluna exatamente por não receberem respostas do Arquivo Nacional depois de repetidas tentativas de contato. Como mostramos na matéria que denunciam a omissão, todas as mensagens enviadas em julho e agosto deste ano foram ignoradas pelo órgão.

O órgão também alega que há uma licitação em andamento para contratação de empresa especializada em impressão gráfica para publicação dessa e de outras obras, mas não deu detalhes da fase em que está o processo licitatório e qual a previsão de finalização.

Por fim, o Arquivo Nacional afirma que as bases de dados do Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil (1964-85) Memórias Reveladas está acessível ao público. No entanto, as obras de Lucas, Março e Pedro seguem sem divulgação.

A resposta do Arquivo Nacional não esclarece, é imprecisa e reforça a ideia de que não há interesse, por parte do órgão, de tornar públicos os trabalhos dos autores sobre a ditadura.