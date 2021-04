“Além de ilegal, não fazer o Censo sabota a nação”, diz Flávio Dino

O governador do Maranhão, Flavio Dino, comemorou a decisão do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), de obrigar o governo Jair Bolsonaro a fazer o Censo, adiado no ano passado por conta pandemia.

À coluna, Dino afirmou que “não fazer o Censo, além de ilegal, sabota a noção de planejamento e condena o país a um apagão estatístico”, disse.

Para o governador do Maranhão, estado que entrou com a ação no Supremo, o “STF evitou mais uma destruição institucional absurda que Bolsonaro queria implementar”.

Como informou a coluna, oito ex-presidentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) fizeram um apelo ao Congresso Nacional para que o Censo não seja atrasado novamente.