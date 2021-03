A prova dos 9 derrotou o discurso antivacina de Bolsonaro

O setor de comunicação social do Palácio do Planalto está fazendo um esforço, inútil, de tentar apagar da memória do país a militância antivacina do presidente Jair Bolsonaro. O problema é que há muitas postagens e vídeos circulando na internet com Bolsonaro discursando contra as vacinas em geral, ou a Coronavac em especial. E é a Coronavac, do Instituto Butantan, que tem principalmente imunizado os brasileiros.

A mudança de discurso do governo tem a ver com as pesquisas de opinião que estão mostrando – todas elas – o aumento da aderência da população brasileira à vacinação. O brasileiro faz fila, por horas se necessário for, para oferecer o braço ao imunizante. Quem marcha errado nesse batalhão é o soldadinho Bolsonaro.

O Datafolha, por exemplo, mostrou que apenas 9% dos brasileiros dizem hoje que não querem ser vacinados. Com apenas um dígito de apoiadores para as suas teses esdrúxulas contra a vacina, como a ameaça de virar jacaré, Bolsonaro se viu praticamente sozinho. O problema é que não dá para apagar o passado. Isso só acontece na ficção distópica de 1984, onde o “Ministério da Verdade” reescrevia insistentemente a “verdade” dos fatos passados.