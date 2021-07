TSE desmente Bolsonaro em tempo-real durante ‘live’

No início da noite desta quinta, 29, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fala em sua ‘live’ semanal nas redes sociais que as urnas eletrônicas não são confiáveis, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulga desmentidos em tempo real. Bolsonaro voltou a criticar na noite desta quinta-feira, 29, o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso. “É justo quem tirou o Lula da cadeia ser o mesmo que vai contar os votos numa sala secreta no TSE?”, disse o presidente.

O TSE imediatamente reiterou nota publicada em seu site na quinta-feira passada, 22. “O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) esclarece que é falsa a afirmação de que ‘a apuração dos votos é feita por meia dúzia de pessoas, de forma secreta (…) em uma sala lá do TSE’. Em verdade, a apuração dos resultados é feita automaticamente pela urna eletrônica logo após o encerramento da votação. Nesse momento, a urna imprime, em cinco vias, o Boletim de Urna (BU), que contém a quantidade de votos registrados na urna para cada candidato e partido, além dos votos nulos e em branco. Uma das vias impressas é afixada no local de votação, visível a todos, de modo que o resultado da urna se torna público e definitivo. Vias adicionais são entregues aos fiscais dos partidos políticos”, diz o texto.

Bolsonaro voltou a dizer que só Deus o tira da cadeira, que não quer problemas nas eleições de 2022 e lembrou que, no próximo domingo, 1º, haverá um ato organizado por seus simpatizantes pedindo o voto impresso já nas eleições do ano que vem. O tema é objeto de uma Proposta de Emenda à Constituição em trâmite na Câmara. As chances de aprovação, hoje, são consideradas remotas. O movimento de Bolsonaro contrário à votação eletrônica coincide com a divulgação de pesquisas eleitorais que mostram Lula à frente na disputa do ano que vem.