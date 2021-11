PSDB quer concluir prévias até domingo e fala em ‘plano B’ por aplicativo

O PSDB anunciou nesta segunda-feira, 22, ter decidido que vai concluir até o próximo domingo, 28, a votação das prévias para definir o candidato do partido à Presidência da República em 2022. O processo havia sido iniciado e interrompido no domingo, 21, diante de problemas no aplicativo que registra os votos de filiados em geral, vereadores e dos quadros da sigla que não viajaram a Brasília, onde urnas eletrônicas receberam votos de políticos tucanos.

A decisão de hoje, segundo nota do PSDB, foi tomada em conjunto pela direção tucana e as campanhas dos três pré-candidatos nas prévias: os governadores João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS) e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.

No entanto, logo após pronunciamento em Brasília do presidente do PSDB, Bruno Araújo, sobre o entendimento, Leite afirmou não ter concordado. Doria e Virgílio se aproximaram na reta final das prévias e têm atuado em conjunto nos bastidores. Araújo, então, desmentiu o governador gaúcho.

“O fato é que as prévias tem de ser decididas. Chega de pessoas pessimistas colocarem dificuldades e filigranas que são menores que a democracia, o PSDB e nosso compromisso com os militantes e nosso projeto de luta legítima pelo poder”, diz Virgílio.

O partido afirma que aguardará até esta terça-feira, 23, por “garantias concretas” da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs), desenvolvedora do aplicativo usado nas prévias, a respeito da “viabilidade e robustez” do sistema. Até o momento, os tucanos não receberam da Faurgs conclusões sobre os motivos das dificuldades ao aplicativo.

Caso contrário, o PSDB diz que “adotará tecnologia privada para concluir o processo de prévias”. “Em qualquer alternativa, a integridade do processo eleitoral será rigorosamente observada”, diz a sigla. Ainda de acordo com o PSDB, os votos registrados neste domingo são válidos e serão computados.