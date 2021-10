Por que a CPI desistiu de chamar Queiroga novamente para depor

Atualizado em 12 out 2021, 16h44 - Publicado em 12 out 2021, 16h43

Por Reynaldo Turollo Jr. Atualizado em 12 out 2021, 16h44 - Publicado em 12 out 2021, 16h43

A CPI da Pandemia no Senado desistiu de convocar novamente o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para prestar depoimento. Seria a terceira oitiva dele. Um importante membro da comissão afirmou que a avaliação majoritária foi de que a CPI não deveria dar palanque para o ministro de Jair Bolsonaro na reta final dos trabalhos. No lugar de Queiroga, o grupo estuda convocar para a próxima segunda-feira, 18, o médico Carlos Carvalho, que coordenou um estudo da Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que emitiu parecer contrário ao uso de medicamentos sem eficácia comprovada no combate à Covid-19.

Outras convocações feitas pela CPI acabaram virando palanque, conforme avaliaram reservadamente alguns membros do próprio colegiado. Foi o caso do empresário Luciano Hang, no final de setembro, que levou cartazes para exibir durante sua oitiva e acabou tendo a sessão marcada por bate-bocas. A próxima semana será a última da CPI, após quase seis meses de trabalho. A leitura do relatório final, elaborado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), está prevista para terça-feira, 19, e sua votação, para o dia seguinte. A lista de investigados tem 37 nomes até o momento. Além deles, o relatório final deverá citar os filhos do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), e as deputadas Bia Kicis (PSL-DF) e Carla Zambelli (PSL-SP) por suposto envolvimento em disseminação de fake news durante a pandemia.