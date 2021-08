PGR diz que PF não pode indiciar Renan por propina da Odebrecht

A Procuradoria-Geral da República (PGR) deu razão ao senador Renan Calheiros (MDB-AL) e se manifestou ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o indiciamento dele pela Polícia Federal em um inquérito que apura corrupção passiva e lavagem de dinheiro no suposto recebimento de 1 milhão de reais em propina pelo emedebista da Odebrecht. Segundo a PF, o senador foi beneficiado com as vantagens indevidas em troca de atuação a favor de um projeto de interesse da empreiteira baiana enquanto ele era presidente do Senado.

O indiciamento se dá na conclusão do inquérito, momento em que são atribuídos ou não crimes aos investigados. No caso de Renan, a investigação envolvendo a Odebrecht foi aberta em março de 2017 e o relatório final da apuração, incluindo o indiciamento, foi apresentado pela PF no dia 3 de julho. A defesa do emedebista recorreu ao Supremo para anular a ação.

No documento enviado ao Supremo no último dia 20, a subprocuradora-geral da República Lindôra Maria Araújo sustenta que a condução de investigações no Supremo é de atribuição exclusiva da PGR e não é possível “qualquer ato da autoridade policial no que se refere a indiciamento”. “Assim, o ato de indiciamento em inquérito que apura suposta infração cometida por parlamentar federal realizado por autoridade policial é absolutamente nulo, com manifesta violação da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal”.

Lindôra ainda informou que pedirá dentro do Ministério Público Federal um procedimento investigativo para apurar a suposta prática do crime de abuso de autoridade pelo delegado Vinícius Venturini, que indiciou o senador. A defesa de Renan havia pedido que Venturini fosse alvo de apuração.