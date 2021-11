O outro partido da oposição que ajudou a aprovar a PEC dos Precatórios

Além do PDT, mais um partido da oposição contribuiu para a vitória parcial do governo federal na aprovação em primeiro turno da PEC dos Precatórios na madrugada desta quinta-feira, 4, na Câmara: o PSB. Ao contrário do que recomendou a liderança partidária, 10 dos 32 deputados votaram sim pela aprovação do texto-base – houve ainda uma ausência.

O texto foi aprovado durante a madrugada por 312 votos a 144, quatro a mais do que o necessário para que ele seguisse adiante. Uma segunda votação, no entanto, está prevista ainda para o dia de hoje, na qual a PEC precisa atingir novamente mais de 308 votos. Só então é que o texto será encaminhado para a análise do Senado e, se aprovado também em dois turnos, vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Além do PSB, o PDT também contribuiu de forma decisiva para a aprovação da PEC, com 15 votos dos seus 24 deputados. O comportamento dos deputados pedetistas irritou o presidenciável do partido, Ciro Gomes, que anunciou nesta quinta-feira a suspensão de sua candidatura ao Palácio do Planalto em 2022 até que os parlamentares da sigla revejam a sua posição em relação ao projeto.

A aprovação em primeiro turno é uma vitória para o Palácio do Planalto, já que libera o governo de pagar R$ 90 bilhões em precatórios, o que permitiria viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil em 2022, ano em que Bolsonaro vai tentar a reeleição.

Veja como votaram os deputados da bancada do PSB

Votaram sim

Emidinho Madeira (PSB-MG)

Júlio Delgado (PSB-MG)

Cássio Andrade (PSB-PA)

Aliel Machado (PSB-PR)

Luciano Ducci (PSB-PR)

Liziane Bayer (PSB-RS)

Rodrigo Coelho (PSB-SC)

Jefferson Campos (PSB-SP)

Ricardo Silva (PSB-SP)

Rosana Valle (PSB-SP)

Votaram não

Camilo Capiberibe (PSB-AP)

Lídice da Mata (PSB-BA)

Marcelo Nilo (PSB-BA)

Denis Bezerra (PSB-CE)

Felipe Rigoni (PSB-ES)

Ted Conti (PSB-ES)

Elias Vaz (PSB-GO)

Bira do Pindaré (PSB-MA)

Vilson da Fetaemg (PSB-MG)

Gervásio Maia (PSB-PB)

Danilo Cabral (PSB-PE)

Gonzaga Patriota (PSB-PE)

Milton Coelho (PSB-PE)

Tadeu Alencar (PSB-PE)

Alessandro Molon (PSB-RJ)

Marcelo Freixo (PSB-RJ)

Rafael Motta (PSB-RN)

Mauro Nazif (PSB-RO)

Heitor Schuch (PSB-RS)

Rodrigo Agostinho (PSB-SP)

Tabata Amaral (PSB-SP)

Ausente

Felipe Carreras (PSB-PE)