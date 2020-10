O debate do “visite o meu site” ou “procura no Google”

Com 11 candidatos no palco, pouco tempo para debater e o recurso das redes sociais, uma das frases mais ouvidas no primeiro debate eleitoral na disputa pela prefeitura de São Paulo, realizado nesta quinta-feira, 1, foi “visite o meu site” e “procura no Google”.

Em alguns momentos, os concorrentes recorriam à mensagem antes de responder aos questionamentos dos jornalistas e dos adversários. No último bloco, teve até candidato que deixou como mensagem final: “Venha agora para a minha live”.

Em tempos de pandemia, onde as aglomerações e o contato corpo a corpo não são bem vistos, os postulantes à prefeitura digitalizaram as suas campanhas. Não por menos uma das propostas mais debatidas no evento foi a distribuição de tablets à população mais carente.