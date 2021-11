Nas prévias do PSDB, Doria comemora conquistas no território de Leite

A duas semanas das prévias do PSDB para a eleição presidencial, o governador paulista, João Doria, abriu um flanco de apoio na base do seu principal adversário, o governador gaúcho Eduardo Leite (RS). Somando os avanços recentes, Doria conta com o apoio de quatro lideranças tucanas no Rio Grande do Sul: a ex-governadora Yeda Crusius, o ex-presidente do diretório municipal em Porto Alegre Rafael Furtado, o prefeito do município de Vacaria, Amadeu Boeira, e o presidente da Câmara Municipal da mesma cidade, Aldo da Silva.

Os tucanos de Vacaria gravaram um vídeo enviado ao governador de São Paulo, declarando seu apoio. A peça foi divulgada pela campanha de Doria nas redes sociais. “Nós apoiamos o partido, o PSDB, e hoje eu estou definindo meu voto para votar no senhor”, diz o prefeito Boeira.

A ex-governadora gaúcha, que preside o PSDB Mulher e integra a Executiva Nacional do partido, também fez um registro para as redes sociais. “Prévias são um instrumento fundamental da democracia, incentivam o debate e faz com que os filiados escolham seus candidatos”, diz Crusius no vídeo. “João Doria trabalhador, João Doria vacinador, é o que o Brasil precisa.”

Com as adesões, a campanha de Doria calcula que tenha pouco mais de 3% dos votos do diretório gaúcho do PSDB. A incursão do paulista no Rio Grande do Sul ocorre uma semana após a candidatura de Leite ganhar a adesão do diretório municipal de São José dos Campos e de nomes da região metropolitana. Ainda segundo o entorno do paulista, as adesões a Leite ainda correspondem a menos de 2% dos votos do diretório estadual de São Paulo. A votação ocorre em 21 de novembro.